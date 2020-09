Escono di strada e si cappottano in un campo

Incidente questo pomeriggio a Moraro, lungo via Gradisca. Il conducente di un'auto ha perso il controllo ed è finito in un campo, cappottandosi, senza coinvolgere altri veicoli.

Le persone che si trovavano all'interno della vettura sono riuscite a uscire autonomamente dall'abitacolo e poi sono state assistite dal personale medico di un'ambulanza della Croce Verde Goriziana. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della macchina e della sede stradale. Per fortuna le condizioni del conducente e degli occupanti non sarebbero gravi.