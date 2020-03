Escono in barca e restano in secca

Due persone che da circa un mese si erano rifugiate in un casone, sono uscite in barca e, a causa delle condizioni meteo avverse, anche in concomitanza della bassa marea e del forte vento, sono rimaste incagliate. In una condizione di secca, hanno lanciato l'allarme.

A raggiungere il natante con motore fuoribordo sono stati i Carabinieri di Grado con la motovedetta; fondamentale l'intervento dei militari dell'Arma. Le due persone sono state poi affidate alle cure mediche dei sanitari. Indagini in corso.