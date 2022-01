Sono usciti in barca nel primo giorno dell'anno, a Marano Lagunare. Poi a un tratto, è comparsa la nebbia che ha impedito loro di rientrare in porto. È scattata così una chiamata al 112: si sono attivati i Vigili del Fuoco Volontari di Lignano e quelli del Comando di Udine, oltre alla Guardia Costiera. I due diportisti sono stati individuati e tratti in salvo.