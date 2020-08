Escono per alcune commissioni, al ritorno trovano casa sottosopra

Furto in un'abitazione di San Giovanni al Natisone nella giornata di ieri. I ladri hanno agito approfittando dell'assenza della famiglia che si era recata a fare delle commissioni. Al rientro, in tarda serata, la brutta sorpresa, con le stanze messe a soqquadro e un infisso forzato.

È scattata immediatamente la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Palmanova che hanno eseguito un primo sopralluogo. Tanto il disordine ma magro il bottino per i malviventi che sono riusciti a rubare solo poche decine di euro. Sono in corso gli accertamenti per identificare i responsabili del furto.