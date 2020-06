Escono per una gita, ritrovata la famiglia dispersa

Scattata l'allerta e avviate le prime ricerche per una famiglia composta da padre, madre e due figli piccoli che non dava notizie di sé da tre giorni. Si tratta di una famiglia che vive in un paese dell'hinterland udinese ed era diretta nella zona del Monte San Simeone, sopra Bordano. Così i genitori avevano riferito ai parenti prima di allontanarsi a bordo di una vettura.

Erano stati eseguiti controlli nella zona del Monte San Simeone, senza esito. Per fortuna, verso le 11, sono riusciti a mettersi in contatto con i parenti e l'allarme è rientrato. La famiglia era in montagna, in un punto non coperto dal segnale telefonico. Stanno tutti bene.