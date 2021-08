Escursione in Mtb, si perde nelle Valli del Natisone

Intervento di soccorso in notturna in comune di San Pietro al Natisone, tra le 21.30 e le 23.30, per un ciclista delle Valli del Natisone che era partito nel pomeriggio per un'escursione in mountain bike e si era perso in luogo impervio.

Non è stato difficile individuare la posizione del ciclista, che non aveva problemi sanitari, anche se il suo recupero ha richiesto l'intervento di quattro uomini del Soccorso alpino. Il punto in cui si era bloccato era infatti circondato da rovi ed è stato necessario prima scortarlo a piedi sul sentiero fino alla sua auto (con due uomini) e poi recuperare la sua bici con altri due tecnici.