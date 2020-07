Escursione in solitaria, resta bloccato sul Duranno

Un escursionista classe 1972 di Susegana è stato tratto in salvo dal Soccorso alpino e speleologico stazione Valcellina questo pomeriggio tra le 14 e le 16. L'uomo stava compiendo da solo un itinerario ad anello: era partito al mattino dalla località Ponte Compol in Val Cimoliana ed era transitato per Casera Lodina, raggiungendo Forcella Duranno e ritornando per forcella dei Frati è rimasto bloccato in un tratto esposto, con roccette di primo grado tra la forcella e il Bivacco Greselin, a circa 2000 metri di altitudine, non riuscendo più a proseguire.

Qui, dove passa anche l'Alta via numero 6 detta "dei silenzi", in passato si sono registrati interventi simili per soccorrere escursionisti in difficoltà. Fortunatamente in quel punto il telefono cellulare aveva campo sufficiente e l'uomo è riuscito ad avvisare il numero unico 112 chiedendo aiuto.

Durante la chiamata sono state rilevate dalla Sores le sue coordinate e i soccorritori, una decina di tecnici del soccorso alpino stazione Valcellina sono stati caricati a bordo dell'elicottero della Protezione Civile e rilasciati in quota, in un tratto al di sopra del punto in cui si trovava l'uomo, lo hanno raggiunto, hanno attrezzato con le corde delle manovre di sicurezza e lo hanno accompagnato in un altro punto nel quale l'elicottero ha potuto ritornare a prenderlo per ricondurlo a valle.