Escursionista austriaca muore dopo una caduta dal sentiero di Cima di Terrarossa

Una turista austriaca classe 1955 residente a Völkermarkt ha perso la vita nella tarda mattinata, cadendo lungo il sentiero 622 che scende dalla Cima di Terrarossa, in comune di Chiusaforte.

La donna faceva parte di una comitiva di quattro persone, una delle quali ha chiamato i soccorsi. Sul posto la Sores ha inviato l'elisoccorso regionale, la Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino.

Il velivolo ha calato sul posto il medico che non ha potuto far altro se non constatarne il decesso, in seguito al volo lungo le sponde ripide del sentiero.

Gli altri escursionisti sono stati accompagnati a valle dai soccorritori fino alla caserma della Guardia di Finanza di Sella Nevea. E' qui che è stato portato anche il corpo, recuperato dell'elisoccorso regionale. L'incidente è avvenuto a 2.200 metri di quota.