Escursionista colpito da un masso sul Monte Nero

Un escursionista del 1953 si è infortunato a causa della caduta di un sasso mentre scendeva dalla cima del Monte Nero, sul versante che affaccia verso Valbruna, alla quota di 1.700 metri. L'uomo, che era assieme a un compagno di gita, è stato colpito dal masso duecento metri sotto la cima del rilievo ed è caduto ruzzolando in un ripido canale detritico per alcuni metri ferendosi al capo, alla gamba e al ginocchio.

A portargli aiuto sono stati i tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico, imbarcati sull'elicottero della Protezione Civile Regionale attivato dalla Sores dopo la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 dei due escursionisti: l'elisoccorso regionale era, infatti, impegnato altrove.

Al ferito è stata applicata, con il coordinamento della Sores, sempre in contatto radio per tutta la durata dell'operazione, una protezione alla gamba e, con l'aiuto dei tre tecnici, l'uomo è stato imbarcato in hovering con una manovra delicata nei pressi dello stesso canale, eseguita alla perfezione grazie all'abilità del pilota e degli stessi tecnici che lo hanno sollevato sul velivolo.

Con una seconda rotazione è stato poi caricato a bordo anche il compagno di gita. Il ferito è stato consegnato all'ambulanza a Valbruna e condotto all'ospedale di Tolmezzo.

Sette soccorritori hanno preso parte all'intervento.