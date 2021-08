Escursionista di Scandicci si infortuna a Forni Avoltri

Un escursionista di Scandicci, in provincia di Firenze, di 29 anni si è infortunato al termine di un'escursione lungo l'itinerario attrezzato denominato Sentiero Spinotti, a Forni Avoltri. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio e tra le 15.15 e le 16.30 ha visto impegnata la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, intervenuta assieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale.



Il giovane si è procurato una forte distorsione alla caviglia nel tratto che discende verso il vallone Stella e poi prosegue verso il Rifugio Marinelli, non riuscendo più a camminare. Il 29enne, che si trovava in compagnia di un altro escursionista, è stato recuperato dall'elisoccorso regionale che ha prima calato sul posto il medico per una prima valutazione sul posto e poi lo ha portato al campo base allestito nei pressi del Rifugio Tolazzi. Qui è stato accolto dalle squadre di terra per una seconda valutazione. Non essendo disponibile l'ambulanza si è deciso di portare l'infortunato a Udine direttamente in elicottero.



Il compagno ha invece proseguito da solo a piedi fino al rifugio Marinelli dove ad attenderlo c'erano altri amici. La Guardia di Finanza era pronta a dare supporto risalendo dal versante di Timau.