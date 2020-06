Escursionista in difficoltà sullo Jôf di Miezegnot

Le stazioni di Moggio Udinese e di Cave del Predil hanno ultimato, intorno alle 20.30, le operazioni di soccorso di un escursionista rimasto bloccato fuori sentiero in un tratto impervio scendendo dal Jôf di Miezegnot lungo il sentiero con segnavia CAI 606, a una quota di circa 1.800 metri. L'uomo faceva parte di una comitiva dalla quale, durante la discesa sul sentiero principale, si è separato prendendo una traccia nera.

L'uomo si è però trovato a un certo punto in difficoltà, bloccato in un tratto franoso e impervio, non riuscendo più a risalire né a scendere da lì. I suoi compagni lo hanno visto dalla cresta su cui si trovavano e a loro volta hanno chiamato i soccorsi, riuscendo a fornire la posizione alla Sores.

Sul posto si sono recati i tecnici del Soccorso Alpino, tre dei quali sono stati trasportati a bordo dell'elicottero della Protezione Civile nei pressi del punto individuato. Da lì hanno raggiunto a piedi l'escursionista e lo hanno recuperato in sicurezza con l'aiuto di corde nei tratti più impervi.