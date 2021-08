Escursionista romano colto da malore in Val Montanaia

Intervento del Soccorso Alpino del Fvg, intorno alle 12, a Cimolais.

Nel vallone del Campanile di Val Montanaia un giovane del 1992 di Roma è stato soccorso dall'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore (Bl) dopo aver accusato un malore. L'allarme è arrivato grazie ad una sorta di tam tam fatto da una catena umana fino al rifugio Pordenone.

Il giovane si trovava ad una quota di 1800 metri in una zona dove non c'è copertura telefonica e grazie alla voce passata lungo il sentiero di escursionista in escursionista la segnalazione è arrivata fino al Rifugio Pordenone da dove il gestore ha potuto allertare i soccorsi.

Allertata a supporto delle operazioni la stazione Valcellina del Soccorso Alpino.