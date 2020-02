Escursionista s'infortuna a casera Palussa

La squadra Speleo alpino fluviale del comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta questa mattina, intorno alle 8.30, per soccorrere un'escursionista infortunatasi all'interno della casera Palussa, a quota 800 metri, sopra l'abitato di Giais di Aviano.

I pompieri hanno raggiunto la donna in circa 20 minuti di cammino e hanno collaborato con il personale medico appena giunto sul posto con l'elicottero sanitario. La donna è stata vericellata e quindi trasportata in volo all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni non sono state valutate gravi.

Sul posto anche una squadra di Vigili del Fuoco di Maniago pronta a dare supporto in caso il trasporto dell'infortunata dovesse essere effettuato via terra.