Escursionista triestino si perde in Val Pesarina

La stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino regionale sta operando assieme alla Guardia di Finanza di Tolmezzo e ai Vigili del Fuoco in questi minuti nella Val Pesarina per recuperare un escursionista di Trieste di sessantotto anni, P. E. le sue iniziali, che ha perso la via del ritorno durante la sua camminata. La chiamata è arrivata intorno alle 18 dalla Sores, contattata dallo stesso escursionista attraverso il numero unico 112. L'uomo era partito dall'abitato di Pieria per raggiungere il Monte Losa ma durante il rientro, percorrendo alcune tracce di sentiero e delle scorciatoie si è smarrito in una zona boscosa. E' stato fatto un tentativo di individuare la sua posizione con SMS locator, ma senza buon esito: un po' per la rete telefonica altalenante, un po' per il fatto che l'uomo non aveva con sé uno smartphone, ma un telefono di vecchia generazione. I tecnici del Soccorso Alpino hanno dunque cercato di ottenere alcune informazioni dal punto di osservazione del disperso. Egli riferiva di vedere le luci di alcune abitazioni, ma non era chiaro di quale paese fossero. A quel punto i tecnici hanno pensato di azionare i lampeggianti in vari punti e finalmente, quando l'uomo ha riferito di vederle, si è capito che si trovava nel bosco di fronte all'abitato di Truia. I tecnici del Soccorso Alpino lo stanno raggiungendo a piedi lungo sentiero e poi attraverso il bosco.