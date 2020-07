Escursionisti in difficoltà sul Monte Cuarnan

E' in corso a Gemona del Friuli un intervento di soccorso ad opera della stazione di Gemona - Udine del Soccorso Alpino e Speleologico. La chiamata è arrivata da tre escursionisti che si sono persi finendo in una zona impervia alle pendici del Monte Cuarnan, sopra la galleria che conduce a Gemona. Il punto indicato dai tre già in passato è stato teatro di interventi di ricerca. Tre tecnici del Soccorso Alpino stanno raggiungendo gli escursionisti.

Notizia in aggiornamento