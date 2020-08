Escursionisti in difficoltà tra i monti di Sauris e Casera Razzo

Due escursionisti in difficoltà hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze poco prima delle 17.30 di oggi, trovandosi in difficoltà intorno ai 1900 metri di quota.

I due, che erano partiti da Casera Razzo per una escursione, si sono persi e si trovano poco sotto la cresta che fa da confine tra i comuni di Forni di Sopra e Sauris su una traccia di sentiero difficile. Sul posto la Sores ha inviato l'elicottero della Protezione Civile che sta per imbarcare alcuni tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Forni di Sopra, che si sono recati prontamente a Sauris a supporto delle operazioni. Sono infatti in avvicinamento alcune perturbazioni dal Cadore che potrebbero scatenare temporali sulla zona.

Segue nota a fine intervento.