Eseguita l'autopsia sul corpo di Lorenzo. Due gli indagati

E’ stata eseguita questa mattina l’autopsia sul corpo di Lorenzo Parelli, il 18enne di Castions di Strada, studente dell'istituto salesiano Bearzi di Udine, schiacciato da una putrella nell’ultimo giorno di stage alla Burimec di Lauzacco.

L’esame è stato compiuto dal medico legale Carlo Moreschi alla presenza del dottor Giacomo Flammini, esperto in traumatologia, indicato dal proprietario dell’azienda metalmeccanica, il 71enne Pietro Schneider, indagato per omicidio colposo. Moreschi consegnerà alla Procura di Udine la relazione sulle cause del decesso nelle prossime settimane.

Intanto, è stato dato il nulla osta per i funerali del giovane.

Oltre a Schneider, sul registro degli indagati è stato iscritto anche Claudio Morandini, operaio della Burimec presente al momento dell’incidente e tra i primi a soccorrere la vittima. Un atto dovuto, proprio in vista dell’esame autoptico, irripetibile, eseguito oggi.

