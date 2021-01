Esercitazione dei pompieri sulle acque del Noncello

Giornata di esercitazione per i Vigili del fuoco di Pordenone, che ieri hanno effettuato un addestramento con mezzi nautici e simulazione in acqua da parte degli operatori specializzati nel soccorso in ambito fluviale.

Indossati i dispositivi di potezione per il contrasto al rischio acquatico e all'ipotermia, i pompieri coinvolti hanno messo in atto un connubio di tecniche specifiche, vista la particolare conformazione dell'alveo del fiume, con zone di bassa profondità, ostacoli alla navigazione causati da alberi caduti e forte corrente nelle zone più strette.

Queste esercitazioni fanno parte di un costante percorso formativo e sono utili in caso di interventi in acqua, anche connessi con eventuali emergenze alluvionali.