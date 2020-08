Esercitazione in mare a Trieste per testare un nuovo battello pneumatico

Esercitazione congiunta tra Vigili del Fuoco del Comando di Udine e Nucleo Sommozzatori di Trieste oggi, mercoledì 5 agosto, nel capoluogo giuliano. Si è trattato di un’esercitazione congiunta tra il personale abilitato alla condotta di mezzi nautici del Comando di Udine e gli specialisti sommozzatori del Nucleo di Soccorso Subacqueo e Acquatico di Trieste.



Scopo della manovra, che si è svolta in prossimità del distaccamento Vigili del Fuoco di Porto Vecchio a Trieste, quello di affinare ulteriormente la sinergia già esistente tra le componenti regionali che, a vario titolo, concorrono negli interventi di soccorso e operazioni antincendio, in ambito marittimo, nelle acque delle Lagune di Grado e Marano, nonché nelle acque interne della regione.



La conoscenza del territorio, infatti, unitamente all’affiatamento delle squadre di soccorso, rappresentano i fondamenti cardine per garantire una tempestiva ed efficace azione di contrasto al così detto rischio acquatico.



L'occasione ha consentito al personale di conoscere meglio il battello pneumatico recentemente assegnato al Comando di Udine, un'unità nautica lunga 9,50 metri e motorizzata con due fuoribordo da 250 cavalli ciascuno, dotata anche di un impianto antincendio costituito da una motopompa capace di produrre un getto d’acqua marina di circa 30 metri.



Il battello, che nel periodo estivo è ormeggiato presso la darsena di Lignano Sabbiadoro, rappresenta un efficace strumento in dotazione ai Vigili del Fuoco chiamati a presidiare la parte occidentale del litorale del Friuli Venezia Giulia.