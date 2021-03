Esercitazione militare sul Cellina, sbagliano mira e colpiscono un allevamento a Vivaro

Poteva sfociare in tragedia quanto accaduto ieri pomeriggio nel Pordenonese. Per cause in corso di accertamento, un carro armato dell'Esercito, mentre era impiegato in un'esercitazione di tiro sul torrente Cellina, in un'area ben delineata e riservata alle Forze Armate, ha colpito un allevamento di polli a Vivaro, facendo strage di galline e distruggendo parte del tetto dello stabile.

La scoperta è stata fatta questa mattina dal proprietario che ha trovato il capannone semidistrutto e gli animali morti. Immediata la denuncia ai Carabinieri di Spilimbergo.

La Procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta e sul caso indagano i Carabinieri del capoluogo del Friuli Occidentale.

Uno dei quattro carri armati della Brigata Pozzuolo del Friuli ha sbagliato mira, centrando l'allevamento. La Procura ha disposto il sequestro dei carri armati impegnati nell'esercitazione, alla quale hanno partecipato il Genova Cavalleria e i Lagunari di Venezia.

L'errore poteva provocare una vera e propria tragedia, poiché il blindo centauro ha sparato in direzione del centro abitato, anziché nell'area del poligono. L'assenza di fiamme non ha attirato l'attenzione dei militari che quindi non si sarebbero accorti dell'errore e di quanto accaduto.