Esercito: consegnati a Zanin il calendario e le cartoline storiche

La devozione all'Italia, la fedeltà alle istituzioni e l'importanza della memoria. Sono questi i valori fondamentali delle Forze Armate, rappresentati in immagini dal calendario dell'Esercito 2021 che è stato consegnato stamattina dal maggiore Livio Termite, del 3° Reggimento Genio Guastatori, al presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin.



La cerimonia di consegna, negli uffici della Regione in via Prefettura a Udine, coincide quest'anno con un anniversario importante per il Reggimento, che nel 2020 ha raggiunto il prestigioso traguardo dei cent'anni di attività.



Per celebrare questa ricorrenza il maggiore Termite - in rappresentanza del comandante del Reggimento, il colonnello Antonio D'Agostino - ha consegnato al presidente Zanin anche quattro cartoline storiche, realizzate dal Corpo in edizione limitata.



Le cartoline rappresentano la bandiera italiana, le operazioni condotte dal Genio Guastatori sul territorio nazionale e all'estero, il concorso nelle attività di protezione civile in situazioni di emergenza e le sedi in cui il 3° Reggimento ha operato, da Lodi a Pavia, da Orcenico a Udine. Nel capoluogo friulano il Corpo militare è attivo da più di vent'anni, ospitato attualmente all'interno della caserma Berghinz di via San Rocco.



Il rapporto stretto tra l'Esercito e il Friuli viene messo in evidenza anche dal Calendario nazionale, che riporta in una delle sue pagine un ritaglio di giornale del maggio 1976, quando le Forze Armate si mobilitarono nel soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto.