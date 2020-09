Esibisce un passaporto falso, arrestato

Ieri mattina, durante un controllo di routine, un cittadino ghanese 37enne ha esibito il passaporto agli operatori della Polizia ferroviaria di Pordenone in servizio nella stazione dei treni. A prima vista il documento è sembrato autentico. Ma, a una più attenta osservazione, gli agenti hanno notato che la fotografia sembrava troppo recente per un documento di dieci anni fa. Nel dubbio, hanno chiesto al cittadino straniero di seguirli negli uffici della Polfer, dove il documento è stato controllato con attenzione.

Il passaporto è stato inviato in Questura ed esaminato da personale specializzato in falso documentale, confermando i sospetti iniziali. Era un 'falso di qualità': il documento era genuino, ma la prima pagina era stata alterata per inserire la foto dello straniero e i suoi dati anagrafici.

A seguito delle verifiche, è risultato che l’uomo aveva ricevuto un foglio di soggiorno per motivi umanitari “emergenza Nord Africa” nel 2011, ma aveva dichiarato di essere cittadino togolese invertendo, inoltre, il nome con il cognome.

Il documento contraffatto è stato, invece, usato lo scorso anno, per una richiesta di permesso di soggiorno in Questura a Pordenone. L’uomo, per il quale sono emersi anche numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi e accompagnato nel carcere cittadino.