Esodo estivo, il programma delle chiusure autostradali

Si va verso le ultime chiusure autostradali sulla A4 prima dell’esodo estivo. I cantieri della terza corsia proseguono nel rispetto del cronoprogramma e compatibilmente al flusso dei transiti previsti in sensibile aumento soprattutto a partire da fine luglio. Due sono i principali obiettivi: accelerare i lavori nei tratti in cui si sta intervenendo (Gonars – Nodo di Palmanova e Alvisopoli – Portogruaro) e non creare particolari disagi all’utenza (pendolari e turisti) che percorrono ogni giorno l’autostrada. Per questo motivo i cantieri autostradali più impattanti – quelli che prevedono la chiusura di alcuni tratti – vengono programmati da Autovie Venete di notte, quando il traffico diminuisce.



Dalle ore 21,00 di sabato 10 luglio alle ore 05,00 di domenica 11 verrà chiuso il tratto tra lo svincolo di Latisana e il Nodo di Portogruaro in entrambe le direzioni per lo spostamento dei new jersey conseguente all’avanzamento dei lavori del primo sub lotto del secondo lotto e per alcuni interventi di ripristino del vecchio manto stradale che risulta più consumato per il passaggio degli autoarticolati.



Nella settimana successivaper la posa di nuove barriere di sicurezza e interventi per l’adeguamento della segnaletica lavori sull’allacciamento tra le autostrade A4 e A23. La rampa Venezia – Udine rappresenta l’ultimo tassello per il completamento del sub lotto (Nodo di Palmanova – Gonars) lungo quasi 5 chilometri. Per questa chiusura chi proviene da Venezia ed è diretto a Udine/Tarvisio potrà uscire al casello di Latisana, percorrere la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare in A23 al casello di Udine Sud, oppure potrà uscire a Palmanova, rientrare allo stesso casello, reimmettersi in A4 in direzione Venezia per poi deviare in A23 verso Udine/Tarvisio.Infine,(Conegliano/Portogruaro)(direzione Venezia) per alcuni lavori di allacciamento tra l’infrastruttura esistente e nuova per la linea telefonica e internet. Chi proviene, quindi, da Conegliano ed è diretto a Venezia potrà uscire allo svincolo di Portogruaro e riprendere la A4 allo svincolo di San Stino di Livenza.