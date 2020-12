Esplode un bruciatore a bioetanolo, ustionato al volto

È finito in ospedale, con ustioni al volto e alla parte superiore del corpo, un 35enne di Cividale del Friuli che, nella prima serata di ieri, è stato investito da un ritorno di fiamma mentre stava ricaricando un piccolo bruciatore a bioetanolo.

Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un principio di incendio che ha causato un'esplosione, per fortuna limitata. Danni limitati anche alle cose nel punto cui si è verificata la deflagrazione. Immediata la chiamata al 112 e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto immediatamente l'equipaggio di un'ambulanza.

L'uomo, soccorso dai sanitari, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le lesioni che ha riportato sono serie, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cividale.