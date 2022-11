Esplode una cisterna nel deposito di carburanti a Visco

Paura, nel primo pomeriggio, a Visco. Una preoccupante esplosione si è verificata, intorno alle 13.30, all'interno del deposito carburanti Viscom, in via Gorizia.

Lo scoppio è stato chiaramente percepito anche dalla popolazione del Comune della Bassa friulana.

Durante dei lavori di manutenzione, da parte di una ditta esterna, a un serbatoio contenente acque reflue, per cause ancora in fase di accertamento, parte della copertura della cisterna è esplosa e si è poi sviluppato un incendio. Immediatamente è scattato il piano di emergenza aziendale, con l’intervento delle squadre interne e la chiamata al 112.

In un primo tempo si temeva che la cisterna contenesse idrocarburi, quindi la centrale Sores ha prontamente allertato ambulanze ed elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

Fortunatamente il serbatoio era di acque reflue e gli idrocarburi erano solo deposito di superficie.

Due operai di una ditta esterna, che stavano eseguendo lavori di saldatura, hanno subito traumi da sbalzamento e ustioni di secondo grado, ma con estensioni che, in base alle prime informazioni, non sarebbero preoccupanti.

I Vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con la squadra e l’autobotte del distaccamento di Cervignano, il funzionario di guardia, l’autoscala, l’autobotte kilolitrica e il carro schiuma della sede centrale e con il supporto di un’ulteriore squadra e un’autobotte giunte dal comando di Gorizia.

Giunti sul posto hanno trovato la squadra antincendio aziendale che stava operando per contenere l’incendio e il personale sanitario che stava prestando le prime cure ai due operai.

Utilizzando l’autoscala, i pompieri hanno iniziato a irrorare di schiuma la sommità del serbatoio spegnendo le fiamme. Successivamente, hanno provveduto alla completa messa in sicurezza del serbatoio riempiendolo di schiuma antincendio e verificando con la termocamera che le temperature, esterne e interne, della struttura fossero rientrate nei valori normali.

Sul posto, per quanto di competenza, presente anche personale dei Carabinieri, dell’Arpa Friuli Venezia Giulia e personale del Servizio prevenzione e sicurezza del Lavoro dell’Azienda Sanitaria. L’intervento si è concluso alle 16.30 circa.

A tranquillizzare la cittadinanza anche una nota dell'Amministrazione comunale. "C'è stato un piccolo problema nel deposito carburanti. Non c'è da preoccuparsi e non ci sono conseguenze per la comunità. Sono già intervenuti sul posto tutti gli enti preposti che monitorano la situazione e provvedono a quanto necessario".