Esplosione a Pinzano, s’indaga per omicidio e incendio colposo

Omicidio colposo e incendio colposo: queste le ipotesi di reato, a carico di ignoti, formulate dalla Procura di Pordenone nel procedimento penale in relazione all’esplosione avvenuta nel deposito di bibite della ditta Chieu all'alba di mercoledì in via Colle, a Pontaiba di Pinzano al Tagliamento, nella quale è morta la commercialista 63enne Nelly Tramontin. Lo ha comunicato in una nota il procuratore Raffaele Tito.

La donna, stando ai primi rilievi, è deceduta per politraumi e ustioni in seguito allo scoppio. Le indagini, coordinate dalla Procura, per verificare l’origine esatta della deflagrazione, come evidenziato dal procuratore, proseguiranno con attività tecnico-scientifiche attraverso consulenti sui reperti che sono stati sequestrati.

L’attenzione dei Vigili del Fuoco, che ieri hanno lavorato per tutta la giornata per spegnere le fiamme, mettere in sicurezza lo scenario e raccogliere le prime prove, si sta concentrando sulla fuga di gas che ha causato lo scoppio, fuoriuscito da una bombola a Gpl che alimentava una stufa catalitica.

Quest’ultima era spenta, così come la bombola era stata chiusa la sera precedente da un dipendente della ditta.

Resta, dunque, da capire come il gas sia uscito e su questo si stanno concentrando le perizie dei pompieri, che hanno varie ipotesi, ma è ancora troppo presto per arrivare a conclusioni.

Di certo c’è che la stanza non si è saturata di gas. Se così fosse stato – confermano i Vigili del fuoco – non ci sarebbe stato lo scoppio: la quantità di Gpl che si deve combinare con l’ambiente, per causare l’esplosione, deve essere in basse percentuali.

Dunque o la perdita di gas era minima o era in atto da poco tempo al momento dell’ingresso della donna nella stanza.

L'origine dell'innesco è certamente di natura elettrica, probabilmente data dall’accensione della luce, ma in teoria potrebbe essere anche avvenuta per una frequenza trasmessa da un cellulare.

Tutte le ipotesi sono al vaglio e serviranno alcuni giorni per avere una relazione completa.

Intanto, continuano gli attestati di vicinanza al marito Valentino, rimasto illeso perché al piano superiore, e alle figlie: tutta la comunità di Pinzano, con in testa il sindaco Emiliano De Biaiso, si è stretta a loro.