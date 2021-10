Esplosione in casa, donna trovata senza vita

Una donna ha perso la vita poco dopo le 13.30, a Cordenons, all'interno di un'abitazione, pare a seguito di uno scoppio con produzione di fumo. Inutili, purtroppo, i soccorsi prestati tempestivamente dal personale medico inviato dalla Sores di Palmanova, un'ambulanza e un'automedica.

Per lei non c'è stato nulla da fare, se non decretarne il decesso.

Sul posto i Vigili del Fuoco, con il funzionario di guardia, e i Carabinieri. Informato tempestivamente il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone.

Notizia in aggiornamento