Esplosione in un appartamento, un ferito

Paura, questa mattina, in via Giuliani a Trieste. Intorno alle 10.30 è scattato l’allarme per un’esplosione, con conseguente incendio, all’interno di un appartamento al quarto piano di una palazzina.

Un uomo, che al momento dell’incidente si trovava nell’abitazione adiacente a quella interessata dallo scoppio, è rimasto leggermente ferito; è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

Sul posto i Vigili del fuoco di Trieste, con una squadra della sede centrale supportata dal funzionario di guardia, l’autoscala e la squadra del distaccamento di Muggia. Terminate le operazioni di spegnimento e di ricerca di eventuali altre persone coinvolte, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme.

Le cause, dovute probabilmente a una fuga di gas, sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto è presente anche il personale della Polizia di Stato.