Esplosione nella notte, assalto al bancomat

Una banda di malviventi ha preso di mira questa notte, intorno alle 2, il bancomat della filiale dell'istituto di credito Prealpi Sanbiagio di via Conciliazione, a Cesarolo di San Michele al Tagliamento. Si è sentito un forte botto. La gente è scesa in strada pensando a un incidente, ma in realtà si trattava di un assalto allo sportello automatico. La banda è riuscita a scappare facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia Mestre e i Carabinieri della Compagnia di Portogruaro che indagano sul colpo.

Non ci sono danni strutturali all'immobile. L'esplosione è stata molto forte. I responsabili della filiale stanno verificando se i malviventi siano riusciti a rubare il contenuto in contanti della cassetta di sicurezza. Sul luogo non è stata rinvenuta la vettura utilizzata per il colpo. Saranno visionate le immagini della videosorveglianza.