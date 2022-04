Espone un falso ticket per la sosta, scatta la denuncia

Nel pomeriggio, il personale del reparto Pronto Intervento e Viabilità del Comando della Polizia Locale di Udine ha individuato un veicolo in sosta in un'area a pagamento cittadina che esponeva un ticket per il posteggio risultato falso, usato con il chiaro intento di trarre in inganno l'eventuale controllore.

Il proprietario della vettura, un 31enne residente nell'hinterland udinese, è stato denunciato per il reato di falsità materiale commessa da privato. Il ticket è stato sequestrato, mentre l'automobilista è stato sanzionato.