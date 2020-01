Espulsa dal Paese, la trovano sul bus

Questa notte la Polizia di Stato ha denunciato per aver inottemperato a un provvedimento di allontanamento una cittadina rumena, nata nel 1985. Si trovava a bordo di un bus di linea diretto a Venezia, che è stato fermato lungo il raccordo autostradale da una Volante del Commissariato di Duino Aurisina.

Ieri sera, poi, gli agenti hanno restituito al legittimo proprietario lo scooter che gli era stato rubato da ignoti cinque giorni fa. Un conoscente lo ha notato in via Ginnastica e ha contattato la sala operativa della Questura tramite il 112. Sul posto una Volante per gli accertamenti e gli atti di rito. Il ciclomotore era in discrete condizioni d’uso.