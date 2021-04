Espulsi due stranieri, in carcere per droga e immigrazione

La scorsa settimana l’Ufficio Immigrazione della Questura di Trieste ha rimpatriato due detenuti stranieri, in esecuzione dei relativi provvedimenti di espulsione adottati dal Magistrato del locale Ufficio di Sorveglianza.

In particolare, un cittadino albanese, detenuto nel carcere di Trieste a seguito di condanna per reati in materia di stupefacenti, è stato accompagnato dal personale della Questura alla frontiera aerea di Venezia, dove si è imbarcato su un volo diretto nel suo Paese di origine.

Un cittadino serbo, anche lui ristretto nella casa circondariale del Coroneo, a seguito di condanna per i gravi reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, estorsione e sequestro di persona, è stato accompagnato dal personale dell’Ufficio Immigrazione all’aeroporto di Venezia. Da qui, è stato scortato fino in Serbia e messo a disposizione delle locali Autorità.

Dall’inizio dell’anno, l’Ufficio Immigrazione ha dato esecuzione a 74 provvedimenti di espulsione e allontanamento dal Territorio Nazionale a carico di stranieri e cittadini comunitari irregolari.