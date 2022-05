Espulso dal Paese, lo fermano al volante senza patente e con la cocaina in tasca

Ieri mattina, gli agenti della Volante hanno fermato a Palse di Porcia un’auto che procedeva con andatura incerta. A bordo un uomo di origini albanesi e due giovani italiane, senza documenti di identità.

Il conducente, al momento del controllo, ha fornito ai poliziotti un falso cognome, riferendo di aver dimenticato la patente a casa. Accompagnati in Questura, i tre sono stati identificati. E’ così emerso che il conducente, cittadino albanese, non aveva mai conseguito la patente. Non solo: a suo carico c’era un provvedimento di espulsione per dieci anni, come misura alternativa alla detenzione, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Trieste, in vigore fino a giugno 2024. L’uomo, quindi, non avrebbe dovuto trovarsi in Italia pena l’arresto in flagranza e il ripristino della carcerazione, come disposto dalla Procura di Pordenone.

Inoltre, l’uomo ha consegnato agli agenti un involucro contenente 0,9 grammi di cocaina. E’ stata disposta anche una perquisizione domiciliare nell’abitazione dove lo straniero era ospitato, nel comune di Fontanafredda, con esito negativo.

Anche una delle due ragazze, entrambe pregiudicate, residenti rispettivamente nel Veneziano e nel Friuli Occidentale, ha consegnato uno spinello di marijuana.

Gli agenti hanno quindi arrestato l’uomo, segnalandolo alla Prefettura per il possesso di droga per uso personale e per la guida senza patente; segnalata anche la ragazza, sempre per possesso di stupefacente. L’auto era stata noleggiata, con contratto a lungo termine, da un 40enne pordenonese, che è stato multato per l’incauto affidamento del mezzo a persona priva del titolo di guida.

Dell’arresto è stata data tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero di Turno a Maria Grazia Zaina. L’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.