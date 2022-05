Espulso dall'Italia, torna per rivedere i figli

Un cittadino albanese di 37 anni, arrestato dalla Polizia di Stato nel 2021 e rimpatriato nel suo Paese d’origine, è stato nuovamente arrestato ieri mattina dai Carabinieri di Casarsa della Delizia.

L’uomo - che non avrebbe più potuto tornare in Italia per i prossimi cinque anni - è stato trovato nella casa dei genitori a Valvasone. Quando i militari lo hanno ammanettato, lui si è giustificato dicendo che era scappato dall’Albania per rivedere i tre figlioletti minori.

Domani è prevista la convalida dell'arresto: l'uomo potrebbe restare ai domiciliari oppure finire in carcere.