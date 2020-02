Espulso per dieci anni dall'Italia, lo fermano a Basovizza

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato per essere rientrato in Italia senza la prevista autorizzazione un cittadino albanese classe 1975. Il personale del Commissariato di Duino Aurisina lo ha scoperto a bordo di un bus di linea, fermato per un controllo a Basovizza. Dopo aver identificato gli occupanti, è emerso che a carico dell’uomo pendeva un’espulsione giudiziaria emessa dalla Procura di Firenze, esecutiva da ottobre 2017 con il suo imbarco su un volo diretto da Fiumicino a Tirana. La misura vietava il ritorno in Italia prima di dieci anni pena il ripristino della detenzione per il periodo di un anno, quattro mesi e sette giorni, oltre al recupero della pena pecuniaria di mille euro.

Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, l’albanese è stato portato in carcere, a disposizione della locale Procura della Repubblica.