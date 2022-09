Estate in montagna, 72 persone soccorse dalla Guardia di Finanza

Tra giugno e agosto, i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza in Friuli Venezia Giulia hanno eseguito 59 interventi di soccorso nelle aree montane delle Alpi Carniche, delle Dolomiti Pesarine e delle Alpi Giulie. Le persone assistite sono state in totale 72, 36 delle quali ferite a causa di cadute o altri incidenti durante le escursioni, mentre le altre sono state condotte in salvo illese.

Tra gli interventi più recenti si citano: i due cittadini austriaci che, percorrendo l’Alpe Adria Trail, avevano smarrito la traccia del sentiero, finendo in un canalone profondo e scosceso; una 21enne del Gemonese che, durante un’escursione alpinistica con il fratello 17enne sulla ferrata dello Spigolo Spinotti, era rimasta bloccata in un ripido canalone; i due turisti spagnoli che, durante un’escursione con il loro cane labrador, hanno perso la via principale che sale dal rifugio Flaiban Pacherini, in direzione di forcella Fantulina Alta, ritrovandosi in una zona molto impervia dove si erano fatti prendere dal panico.

Le attività sono state condotte in stretto raccordo con tutti gli attori coinvolti nel dispositivo di soccorso in ambiente montano, primo fra tutti il personale del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, con cui è attivo un apposito protocollo di collaborazione operativa sottoscritto lo scorso giugno.

In regione sono attive due le Stazioni Sagf della Guardia di Finanza, a Tarvisio e a Tolmezzo. I finanzieri in forza a questi reparti sono militari altamente specializzati che ottengono la qualifica di tecnico di Soccorso Alpino dopo il superamento di rigorose prove selettive e di un impegnativo programma formativo presso la Scuola Alpina di Predazzo.

Dotati di mezzi e apparecchiature sofisticati, non si occupano soltanto di soccorsi e assistenza nei più importanti comprensori montani, ma sono chiamati a operare interventi più complessi: valanghe e frane, ricerca di persone in zone impervie, ritrovamento di corpi senza vita o con lesioni gravi.

Proprio in tali circostanze, gli operatori Sagf, in virtù delle qualifiche e attribuzioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, rappresentano un punto di riferimento anche per l’Autorità Giudiziaria, documentando quanto avvenuto sui luoghi teatro d’incidenti e svolgendo le relative indagini in qualità di Polizia di Montagna.

Nella loro attività quotidiana, i militari Sagf sono affiancati da tre unità cinofile da soccorso, tra cani antivalanga e per la ricerca in montagna.