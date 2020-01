Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Palmanova per l'ipotesi di reato di estorsione. Responsabile del comparto acquisti e vendite di una nota azienda del Medio Friuli, si sarebbe fatto consegnare somme in contanti da un'altra ditta perché l'azienda per cui lavora non venisse esclusa dalla lista dei fornitori.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine. La persona arrestata, portata nel carcere di via Spalato, risiede nel Medio Friuli.