Estradato in Italia anche l'ultimo componente della banda dei distributori

La Polizia di Stato della Questura di Pordenone ha definitivamente chiuso il cerchio sulla banda transnazionale specializzata negli assalti con le ruspe ai danni dei distributori di carburante che, lo scorso inverno, aveva imperversato con colpi commessi in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardi, Toscana ed Emilia Romagna.

Per due dei quattro componenti del gruppo criminale, rintracciati e arrestati in Romania, si sono concluse le procedure per l’estradizione e la consegna alla Polizia italiana.

Infatti, alle 14.30 di oggi, mercoledì 4 agosto, con un volo dell’Aeronautica Militare, proveniente da Bucarest, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, giungerà all’aeroporto di Ciampino, il 22enne che, nella banda, aveva il ruolo di autista transfrontaliero degli altri tre complici.

Sarà associato alla Casa Circondariale di Civitavecchia (Roma), a disposizione dell’Autorità Giudiziaria pordenonese, che ha coordinato le indagini della Squadra Mobile. L’altro componente del sodalizio, di 24 anni, anch’egli arrestato in Romania, estradato il 10 giugno e giunto allo scalo aereo di Fiumicino, è stato consegnato ai poliziotti italiani che lo hanno, quindi, associato presso la Casa Circondariale di Prato.

Alle prime ore dell’alba del 12 maggio, era stata avviata l’operazione di Polizia transnazionale, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, relativa all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere con emissione di mandato di arresto europeo, richieste dalla Procura della Repubblica ed emesse dal Gip del Tribunale di Pordenone, a carico di quattro persone di origine rumena.

Il gruppo criminale, tra i mesi di gennaio e aprile, aveva messo a segno numerosi colpi in distributori di diverse province di Fvg, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, nelle ore serali e notturne, usando i grosse ruspe, con le quali sradicavano le colonnine di erogazione self-service asportandole con il denaro contante all’interno. Accertati profitti per decine di migliaia di euro e, nel contempo, ingenti danni ai titolari delle pompe di benzina, costretti a dover bloccare l’attività lavorativa per diverso tempo, fino al completo ripristino degli impianti di erogazione.

Il gruppo criminale aveva adottato un modus operandi di tipo transfrontaliero, giungendo in Italia prevalentemente nei fine settimana dove poi, una volta individuati gli obiettivi da colpire, rubavano pick-up e ruspe in cantieri o da depositi di noleggio delle macchine operatrici. Gli arresti erano stati eseguiti dalla primissima mattinata, due in Romania e uno a Trieste, mentre il quarto destinatario delle misure restrittive era morto a marzo, quando, in provincia di Gorizia, dopo aver rubato un’auto, intercettato da pattuglie delle Forze dell’Ordine, per sottrarsi alla cattura, si era tuffato nell’Isonzo. Il suo corpo senza vita era stato ritrovato il 26 aprile a Peteano.

L’indagine era iniziata il 17 febbraio, dopo il colpo al distributore di carburante self-service della Conad di Porcia. Il furto era stato sventato da una pattuglia delle Volanti della Questura di Pordenone, che aveva sorpreso la banda di criminali all’opera, mettendoli in fuga. Gli investigatori, quindi, hanno collegato tra loro tutta una serie di furti di auto commessi il mattino precedente, fra cui anche un pick-up, individuando il nominativo di un cittadino rumeno 28enne, già gravato da precedenti specifici.

Due giorni dopo, il 19 febbraio, con le medesime modalità, era stato colpito il distributore Conad di Azzano Decimo. E ancora, l’8 marzo era stata la volta dell’impianto Q8 di San Vito al Tagliamento), che aveva fruttato un bottino di 22.465 euro in contanti e danni materiali per il titolare del distributore di benzina quantificato in ulteriori 23.000 euro. E ancora, la notte del 25 marzo quelli commessi a Martignacco e poi Arba.