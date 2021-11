Evacuazione a Malborghetto Valbruna per la rimozione di un ordigno

Sabato 27 novembre, a Malborghetto Valbruna, sono previste le operazioni di disinnesco della bomba di aereo inesplosa trovata a fine settembre sul greto del fiume Fella, a monte della frazione di Bagni di Lusnizza. Lo rende noto, con una ordinanza, l'amministrazione comunale.



Le persone che vivono nelle frazioni di Bagni di Lusnizza e di Santa Caterina dovranno obbligatoriamente allontanarsi da casa dalle 7.30 fino alla fine del disinnesco, la cui conclusione è prevista nella tarda mattinata, indicativamente dopo le 11. Nessuno può restare nelle due località. In caso di rinvio per condizioni meteo avverse, o altre cause di forza maggiore, verrà informata la popolazione interessata.



Le due frazioni saranno presidiate da Carabinieri, Polizia Locale e Forestale Regionale.

Le operazioni di disinnesco della bomba comporteranno anche la sospensione del traffico sull'autostrada A23, sulla strada statale 13 Pontebbana, sulle strade comunali, sulle strade interpoderali, sulle strade forestali, sulla rete ferroviaria e sulla ciclabile Alpe Adria.



L'area del rinvenimento era stata immediatamente isolata per evitare l'avvicinamento di persone al residuato, in attesa dell'arrivo dagli artificieri del Genio Guastatori di Udine che seguiranno le operazioni di disinnesco.