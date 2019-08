Evade dai domiciliari, va al bar e infastidisce i clienti

Intorno alle 14 di ieri, il gestore di un bar di piazzale Cella, a Udine, ha chiamato i Carabinieri perché uno dei clienti presenti nel locale aveva bevuto troppo e stava infastidendo gli altri avventori. Subito è giunta una pattuglia della Radiomobile della Compagnia di Udine ha trovato un uomo classe '81, già noto alle forze dell'ordine. I militari dell'Arma, infatti, l'hanno subito riconosciuto. Non avrebbe dovuto trovarsi al bar, ma nel suo appartamento poiché era agli arresti domiciliari. Infischiandosene dell'obbligo di restare in abitazione, è uscito e ha raggiunto il bar per bere.

Alla vista delle divise ha tentato di scagliarsi contro i Carabinieri, insultandoli e minacciandoli. Bloccato e reso inoffensivo, è stato portato in cella di sicurezza. Non è riuscito a ferire nessuno. Anche dopo il fermo, ha mantenuto il suo atteggiamento aggressivo, tentando di danneggiare gli spazi in cui era stato ristretto; è stato, quindi, arrestato per evasione, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minacce.