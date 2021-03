Evade dai domiciliari due volte nella stessa giornata

Nell’ambito dei servizi di controllo dei detenuti ammessi a misure alternative alla detenzione messi in atto dalla Compagnia Carabinieri di Trieste via Hermet, le Stazioni Carabinieri di Trieste via Hermet e Trieste Portonuovo hanno tratto in arresto in flagranzadi evasione un 49enne triestino pregiudicato.

Gli eventi si sono verificati nella mattinata e nel tardo pomeriggio della stessa giornata. L’uomo è stato sorpreso una prima volta fuori dall’abitazione dove stava scontando i domiciliari da personale della Stazione di via Hermet ed è stato arrestato e riaccompagnato a casa, dove è stato nuovamente sottoposto alla misura restrittiva.

Nel pomeriggio è stato sorpreso per la seconda volta a passeggio per la città da una pattuglia della Stazione di Portonuovo. È stato arrestato e, questa volta, al termine delle formalità di rito, è stato condotto al Coroneo. Negli ultimi due mesi, il 49enne era già stato protagonista di ben tre fatti analoghi.