Evade dai domiciliari e cerca di raggiungere la Germania

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto un cittadino marocchino del 1993. E’ evaso ieri mattina dall’abitazione della madre, a Roma, dove stava scontando agli arresti domiciliari il residuo di una condanna definitiva disposta dalla Corte d’Appello della capitale nel settembre 2019, in quanto riconosciuto autore del reato di stalking nei confronti di una ragazza.

Personale della Squadra Volante del Commissariato di Duino Aurisina lo ha trovato a bordo di un bus diretto a Lubiana, in Slovenia, dove lo straniero era diretto con l’intenzione di raggiungere poi la Germania.

Il mezzo è stato fermato sul raccordo autostradale A4, in località San Giovanni di Duino, in comune di Duino Aurisina; dalle verifiche alle banche dati gli agenti scoprivano che il giovane era un detenuto in procinto di abbandonare il Paese.

Ricostruito l’episodio e accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito e la redazione degli atti l’uomo è stato portato nella Casa circondariale di Gorizia, dal momento che quella di Trieste non può ricevere nuovi detenuti a causa dell’emergenza sanitaria.