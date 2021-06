Evade dai domiciliari e finisce in una rissa

Si allontana dalla propria abitazione senza permesso, pur essendo agli arresti domiciliari. Così, nella serata di sabato, un ragazzo di 22 anni di Udine, pregiudicato, residente nel capoluogo friulano, è stato denunciato per evasione.

A deferirlo sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine. Gli uomini dal Luogotenente Andrea Riolo lo hanno bloccato a seguito di una lite che l'ha visto protagonista, insieme a un altro giovane, in via del Bon, un alterco nato per futili motivi, a seguito del quale il 22enne ha riportato lesioni, lievi, medicate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.