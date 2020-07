Evade dai domiciliari, inseguimento a tutto gas a Tarcento

Non è passato inosservato questa mattina, intorno alle 10, l'inseguimento di un uomo da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli nel centro di Tarcento, in particolare nella zona di via Roma, tra il Duomo Arcipretale, la farmacia e numerosi negozi e bar. Chi stava bevendo un caffè si è visto sfrecciare i militari dell'Arma all'inseguimento di un uomo.

Qualcuno ha pensato a un furto. In realtà si trattava di un'evasione. Un uomo di 49 anni, del posto, da qualche tempo ristretto agli arresti domiciliari, è uscito dalla sua abitazione, infischiandosi dell'obbligo di non allontanarsi. Ma il suo passaggio per le vie della Perla del Friuli non è passato inosservato ai militari dell'Arma, che si sono a posti al suo inseguimento.

Alla fine l'uomo è stato bloccato e riportato a casa, ai domiciliari. Nessuno è rimasto ferito.