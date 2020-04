Evade dai domiciliari per vedere la fidanzata

Ieri, la Guardia di Finanza di Pordenone è intervenuta, durante i controlli anti Covid-19, a Sacile, dove ha arrestato per evasione un uomo. Stava percorrendo in bici una via cittadina. Gli è stato chiesto per quale motivo si trovasse lì: lui ha detto che stava andando a “trovare la fidanzata”. Dagli accertamenti svolti dalla Sala Operativa del Comando Provinciale delle Fiamme gialle è emerso che l'uomo stava scontando (in regime di detenzione domiciliare) una condanna per estorsione in una comunità di Porcia.

Per esigenze lavorative era autorizzato unicamente ad andare a Roveredo in Piano e far ritorno alla struttura, utilizzando il tragitto più breve. Non ha quindi osservato le prescrizioni imposte; è stato tratto in arresto in flagranza dai finanzeri, oltre a essere sanzionato per la violazione del Dpcm.