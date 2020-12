Evade dai domiciliari, poi cerca di aggredire un vigile urbano

Un uomo di 50 anni, residente a Tarcento e già noto alle forze dell'ordine, con problematiche che richiedono la sua cura al Centro di Salute Mentale, è evaso ieri dalla sua abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari per diverse tipologie di reato.

In stato alterato, ha cercato di aggredire il comandante della Polizia locale della Perla del Friuli. Per fortuna quest'ultimo non è rimasto ferito. Il 50enne è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Cividale di Cividale. Purtroppo non è la prima volta che crea problematiche in paese.