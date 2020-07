Ex Cavarzerani blindata, iniziato il presidio delle forze dell'ordine

Da questa mattina è iniziato il presidio delle forze dell’ordine lungo il perimetro dell’ex caserma Cavarzerani di Udine, per garantire che i 500 migranti che attualmente sono ospitati nella struttura rimangano all’interno.

Questo prevede l’ordinanza del sindaco Pietro Fontani, firmata ieri: impone il divieto di entrata e uscita a tutti gli ospiti per 14 giorni. La misura è stata adottata a seguito della riunione del Comitato per l'ordine alla sicurezza che si è tenuto ieri mattina sotto la presidenza del Prefetto Angelo Ciuni, che coordinerà insieme al Questore Manuela De Bernardin le forze dell'ordine incaricate di sorvegliare l'ex caserma di via Cividale, dove tre migranti sono risultati positivi ai tamponi per il Covid-19.

Le pattuglie sono miste: a vigilare collaborano Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale.