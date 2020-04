Ex Macello, via libera alla suddivisione in lotti per il recupero dell'area

La Giunta ha approvato la suddivisione in due lotti dell’opera di “Restauro e riuso della palazzina d’ingresso al complesso edilizio dell’ex macello e realizzazione parcheggio” e il progetto definitivo/esecutivo del lotto B riguardante la realizzazione del parcheggio. Il costo complessivo dell’opera è pari a 1.827.941 euro suddiviso in 918.000 euro per il lotto A (riguardante il restauro e riuso della palazzina, cui si aggiungono 399.941 come somma a disposizione dell’Amministrazione, per un totale di 1.317.941 euro) e 402,016 per il lotto B, cui vanno aggiunti 107.983 euro come somma messa disposizione dell’Amministrazione con contributo regionale, per un totale di 510mila euro.



Il progetto complessivo, e quindi anche il lotto B, si qualifica come intervento di restauro e risanamento conservativo con ristrutturazione edilizia, al quale la Soprintendenza ha espresso parere positivo. Il 20 aprile 2020 è stata inoltre rilasciata l’autorizzazione paesaggistica semplificata. L’opera, che prevede la realizzazione di 106 posti auto, risulta inoltre compatibile con la classificazione urbanistica in quanto nell’area sono consentiti interventi di carattere infrastrutturale anche relativi alla sosta.



La conclusione dei lavori di realizzazione del parcheggio è prevista entro fine anno.“Il complesso dell’ex macello - ha sottolineato l’Assessore ai lavori pubblici e Vicesindaco Loris Michelini - è da troppi anni in attesa di un intervento complessivo di recupero. Si tratta di un edificio dall’alto potenziale non solo culturale, grazie alla presenza del Museo di Storia Naturale, ma anche sociale, considerando come il quartiere, nei decenni, abbia assistito a una lenta ma significativa erosione della propria condizione di centralità. Oggi finalmente andiamo a mettere un ulteriore tassello al piano di recupero dello stabile anche grazie al parcheggio, che rappresenta un servizio necessario per tutto il quartiere. Nel dettaglio, verranno ricavati 106 posti auto con area verde attigua e piantata una ventina di alberi e altre essenze arboree”.