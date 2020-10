Ex pescheria a San Vito, via libera al recupero dell’antica copertura

Entra nel vivo il progetto dell’Amministrazione comunale di procedere con il recupero di piazzetta Pescheria di San Vito al Tagliamento con il ripristino dell’antica copertura. Un progetto di cui si parla da molto tempo e che era stato inizialmente inserito nel Piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile (Pisus) approvato dal Consiglio comunale ancora nel 2011. Il Pisus, che prevedeva anche il recupero dell’ex convento dei Domenicani e di via Amalteo, non fu finanziato dalla Regione, ma l’Amministrazione comunale decise di andare avanti con altri contributi e con fondi propri per realizzare quanto previsto.



Nel progetto di recupero del centro storico rientrava appunto piazzetta Pescheria con il ripristino della vecchia copertura della stessa pescheria. Ora si procede con l’obiettivo di riposizionarla dov’era sino a metà degli Sessanta del secolo scorso. Un progetto che ha richiesto tempi burocratici lunghi ma che ora può entrare nella piena fase operativa dopo che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia ha dato disco verde all’intervento. La Giunta comunale ha quindi approvato il progetto esecutivo e prossimamente sarà completata la procedura di affidamento dell’intervento che coinvolgerà ditte e imprese del territorio. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 170 mila euro e prenderà il via entro l’autunno per esaurirsi entro i primi mesi del 2021.



Il progetto

Cenni storici

“Un patrimonio storico locale quello di piazzetta Pescheria da valorizzare - afferma il Sindaco- non solo dal punto di vista architettonico, ma anche da un punto di vista storico e con lo scopo di restituire ai sanvitesi e ai visitatori questo scorcio di San Vito al Tagliamento. Si tratta infatti di un progetto di recupero che ci consentirà di riscoprire da un punto di vista storico questo spazio che appartiene alla nostra quotidianità”.Il progetto, redatto dallo studio tecnico Aurea - dal compianto architetto Paolo Zampese e dall’architetto Fabiola Molinaro - prevede il ripristino e il ricollocamento della copertura della pescheria e la costruzione della fontana secondo le ricerche e foto storiche e le necessarie nuove pavimentazioni. Potrà avere più utilizzi: come spazio coperto per il mercato a km zero e settimanale; luogo di incontro; allestimenti legati ad attività nel centro storico. La copertura si collocherà nel percorso pedonale-culturale che porta dalla Biblioteca e al Museo del Territorio, in Castello.Nel dettaglio, l’intervento prevede innanzitutto il restauro e ricollocazione degli elementi superstiti originali che si trovano oggi al magazzino comunale. Le parti mancanti saranno realizzate ex novo come le colonne in ghisa e i due timpani con motivo floreale in lamiera che ne caratterizzavano lo stile.Nella piazzetta si procederà invece alla rimozione delle pavimentazioni: lo scavo, con sorveglianza archeologica, sarà eseguito per strati con tutte le cautele necessarie al fine di evidenziare l’eventuale presenza di murature, pavimenti antichi o altri possibili rinvenimenti.Per quanto concerne la pavimentazione sarà realizzata a grandi riquadri come desumibile dalle foto storiche e si utilizzerà il litocemento con l’uso di graniglia di marmo ad imitazione della pietra tradizionale (Torreano, Aurisina, Giallo d’Istria).Al centro della pavimentazione, dopo che sarà stato riattivato il pozzo artesiano esistente, sarà ricostruita la fontana demolita e rappresentata nelle foto documentative del manufatto. Il cantiere procederà quindi con la posa dell’orditura in acciaio della copertura compresi i collegamenti tra colonne, le capriate, le travi a sostegno della copertura, i tiranti, il manto di copertura in onduline come impianto originario. Il tutto mantenendo e seguendo le caratteristiche costruttive dei manufatti originari sopravvissuti ai giorni nostri secondo un rigoroso criterio filologico.L’edificazione risale all’anno 1907, lo stile è eclettico con presenza di colonne in ghisa, elementi floreali nei frontoni, frange decorative perimetrali a guisa di petali, fontana centrale circolare con finta roccia a sostenere getti d’acqua. La pescheria fu rimossa nel 1963 per far posto ad un parcheggio; quattro colonne e un frontone sono rimasti conservati nei decenni in magazzino comunale.La piazzetta antistante il castello, prima della costruzione della Pescheria, si configurava come un piccolo campiello con pozzo. L’intervento fu preceduto nel 1903 e nel 1906 dall’acquisto di alcune case e successivo loro abbattimento. Nella seduta consiliare del 28 luglio 1906, il sindaco dott. Piero Morassutti dispose: “alle deplorevoli condizioni igieniche di Borgo Castello specialmente di alcune case e calli…..ed alla necessità di distruggere certe intercapedini che servono da cloache o depositi di immondizie di ogni genere conchè si raggiunge il doppio scopo di fare opera di risanamento di provata necessità ed urgenza e di ampliare, ad un tempo, la piazzetta per la costruenda pescheria, la cui costruzione è pure consigliata per ragioni igieniche”.