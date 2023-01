Eyof Fvg, Trieste si prepara per la cerimonia di apertura

Quasi 5 mila persone sono attese nel pomeriggio di sabato 21 gennaio a Trieste per la cerimonia d'inaugurazione di Eyof 2023, XVI edizione del Festival olimpico invernale della gioventù europea, in programma dal 21 al 28 gennaio in Friuli Venezia Giulia.

Oltre alle 47 delegazioni degli Stati partecipanti è prevista la presenza di sutorità istituzionali nazionali, regionali e locali. Nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura, sono stati esaminati gli aspetti organizzativi dell’evento e i conseguenti profili legati alla sicurezza della cerimonia.

Tra le decisioni condivise è stata data indicazione affinché sia adottata, a cura del Sindaco di Trieste, un’ordinanza di divieto di vendita, somministrazione e introduzione di bevande alcoliche, in contenitori di vetro e in lattine, in piazza dell’Unità d’Italia, luogo della cerimonia di inaugurazione.

Sotto il profilo della safety sono state oggetto di condivisione gli esiti delle riunioni della Commissione provinciale per i locali di pubblico spettacolo con particolare riferimento agli aspetti connessi con le condizioni meteo e con l’intensità del vento previsti per la giornata della cerimonia.

Un particolare focus è stato, poi, riservato agli eventi, anche di rilievo internazionale, previsti a Trieste il 24 gennaio: la Conferenza nazionale Italia - Balcani Occidentali e gli eventi organizzati dalla Prefettura di Trieste in occasione della Giornata della Memoria.